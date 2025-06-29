Sakarya\'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınken, yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'e yakın arazöz yerden soğutma işlemi yapıyor. 35 kilometrelik bir alanda büyük tahribat oluşurken, yangının bıraktığı tahribat havadan böyle görüntülendi. - BİLECİK