Sakarya\'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da Adapazarı- Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkiinde B.T. kontrolündeki otomobil ile E.D. idaresindeki otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralanan sürücüler B.T. ve E.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli 7 kişiye bölgede ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.