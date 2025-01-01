Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı

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Sakarya'da yeni yılı eğlence mekanında kutladıktan sonra polisin denetim yaptığını gören alkollü sürücü, aracı ve yanındaki kadını terk edip kaçtı. Polisin sorgulamasında alkollü kadının, "Vale getirdi, sürücüyü tanımıyorum" savunması "pes" dedirtti.

01.01.2025 08:20  Güncelleme: 09:16
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Sakarya'da yeni yılı alkollü eğlence mekanında kutladıktan sonra polis denetimini gören sürücü, aracı ve araç içindeki kadını terk edip kaçtı.

"ARACI VALE GETİRDİ" SAVUNMASI

Yılbaşı gecesi şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 2025 yılının ilk anlarında Sakarya'da bu kadarına da "pes" dedirten bir olay yaşandı. Polis denetimini gören araç sürücüsü, ekipleri görünce denetime yakın bir bölgeye park ettiği aracı ve içindeki kadını terk edip kaçtı. Polis sorgusunda sürücüsü bulunamayan araçtan inen kadın, "Aracı vale getirdi" diye kendini savundu.

Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı

POLİSE YALVARDI

Polis ise, "Araç kimin? Siz bu araca nasıl bindiniz? Vale durduk yere yoldan geçerken sizi çevirmiş olamaz. Vale rastgele bir araçla sizi mi aldı" sorularını yöneltti. Bunun üzerine aracın sahibini tanımadığını iddia eden kadın, "Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim" derken, kadın polis memuru, "Aracın sahibini bul getir ben seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim" şeklinde cevap verdi. Daha sonrasında ise bölgeye gelen farklı kişiler polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın taksiye binerek bölgeden uzaklaşırken aracın başına gelen bir kişi ise kadının sevgilisi olduğunu, aracın kendisinin olduğunu ve bölgeye nasıl getirildiğini bilmediğini öne sürdü. Polis ekipleri, aracın sürücüsünü tespit edemeyince çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • muzaffer doğan:
    büyük ihtimalle ehliyetini daha önce kaptıran ve yine arkollü şekilde araç kulllanan bir vatandaşımız 19 0 Yanıtla
  • Murat Kor:
    Kadın dediğin böyle olur 16 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Sıkıntı yok ruhsatta yazıyor. Hemen kaçtı diyorsunuz belki kabızdı tuvaleti geldi. :)) 10 7 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    küçükten büyüğe toplum yalancı oldu. eskiden utanılacak duruma düşmekten korkardık. şimdiuyanma duygusu kaybolduğu gibi,üstüne birde pişkinlik gelmiş. 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    o kadar paraharcıyınuz bir taksi tutuk gitmiyonuz boşa ceza odüyonuz 2 0 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    valla kadına bravo, bulunmadılarsa eğer tebrik ederim hem kadını hem şoförü. ne güzel olmuş 0 0 Yanıtla
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