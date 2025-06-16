Salda Gölü\'nde boğulan baba-oğul Ankara\'da defnedildi

Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde boğulan baba-oğul Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile giden Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12), Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çevredekiler durumu fark ederek ihbarda bulunmuştu. Gölde botla arama tarama faaliyetine başlayan AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba-oğlun cansız bedenine ulaşmıştı. Cenazeler defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilmişti. Baba-oğlun cenaze namazı ikindi namazını müteakiben Şehitler Camii'nde kılınarak Pursaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de katıldı. - ANKARA