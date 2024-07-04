Salihli'de bir markette hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir markette gerçekleşen hırsızlık, saniye saniye iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi üzerindeki Osman Göl'e ait Göller Manav Market'e gelen kimliği belirsiz bir kişi, eline poşetleri doldurup kayıplara karıştı.

Sabah marketi açmak için gelen Osman Göl, görüntüleri izleyip markette hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - MANİSA