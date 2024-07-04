Salihli'de Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yapıldı - Son Dakika
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Salihli'de Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yapıldı

Salihli\'de Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yapıldı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Salihli'nin Gümüşçayı bölgesinde halkın yoğun olarak kullandığı alanda huzur denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar sorgulanırken, cezai işlem uygulanan araçlar ve alkollü içki satışı yapan iş yerlerine müdahale edildi.

04.07.2024 10:16
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, ilçede halkın yoğun olarak kullandıkları Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yaptı. Denetimlerde araçlar tek tek sorgulanırken, sürücü ve yolcuların GBT'si sorgulandı.

Sıcak yaz aylarında Salihli halkının büyük ilgi gösterdiği Gümüşçayı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede huzur denetimi gerçekleştirdi. Çok sayıda ekibin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 225 araç sorgulanırken, 520 şahsın GBT'si sorgulandı. Denetimde 25 araca ise 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede alkol satışı yapan işyerlerine de denetim yaptı. Denetimlerde TAPDK izin belgesi olmadan alkollü içki satışı yapan iş yerlerine işlem yapılırken, alkollere el konuldu.

Bölgede denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Gümüşçayı bölgesinde huzur denetimi yapıldı - Son Dakika
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