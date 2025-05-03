Salihli'de Suçlulara Yönelik Operasyon - Son Dakika
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Salihli'de Suçlulara Yönelik Operasyon

Salihli\'de Suçlulara Yönelik Operasyon

Salihli'de aranan 29 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı. Kumar ve fuhuşa yönelik denetimler yapıldı.

03.05.2025 15:52
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 29 şahsın kimisini gizli bölmede, kimisini kumar oynarken yakaladı. Yakalanan şahıslardan 14'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 3 ayda 29 kişi yakalandı. Kimisi saklandıkları gizli bölmelerde yakalanan şüphelilerden 15'i serbest kalırken, 14 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Umuma açık işyerlerinde de denetimlerini sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 işyerine 'Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek' suçunda işlem yaparken, kumar oynayan toplam 11 şahsa idari para cezası uyguladı.

Salihli'de fuhuş yapan, fuhuşa aracılık yapan ve yer temini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu 3 kadını yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 kadın sınır dışı edilirken, fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, işyeri ise 1 ay mühürlendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Suçlulara Yönelik Operasyon - Son Dakika

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