Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eski Cami ve Keli Mahallelerinde gerçekleştirilen ve üst araması yapılan 2 kişide, onlarca uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA