Şam'da Mahkumlar Özgürlüğüne Kavuştu

3.Sayfa

Suriye'nin başkenti Şam'da Azeri Türkü bir mahkum Esad rejiminin devrilmesinin ardından 6 buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirtirken, serbest kalan başka bir mahkumun da şok içerisinde olduğu görüldü.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından muhalifler, dün hapishanelerdeki tüm tutukluları serbest bıraktı. Esad rejiminin esaretinden yıllar sonra kurtulan mahkumların şok yaşadığı görüldü. Şam'a gelirken rejim güçleri tarafından tutuklandığını ifade eden Azeri Türkü bir mahkum, 6 buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Hiçbir suçu olmadığını belirterek, Türkiye'ye gitmek istediğini ifade etti.

Suriyeliler tarafından görüntüleri çekilen başka bir mahkum ise isminin Aydın olduğunu ve hasta olduğunu anlattı. Psikolojik durumunun iyi olmadığı görülen mahkumun kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı belirtiliyor. - ŞAM