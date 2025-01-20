Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin merdivenle eve ulaşmasıyla söndürüldü. Yangından dolayı evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Samandağ'da Apartman Yangını - Son Dakika
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