Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı kamışlık alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Samandağ'da Kamışlık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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