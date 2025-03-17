Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Olay, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaşandı. Mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Gencin cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Samandağ'da Kayıp Genç Bulundu - Son Dakika
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