Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefoncuda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Samandağ'da Telefoncu Yangını - Son Dakika
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