Samsat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Saat Kulesi Kavşağında Adem A. yönetimindeki 02 FF 490 plakalı otomobil ile Ahmet D. yönetimindeki 27 AJU 270 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN