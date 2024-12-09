Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Samsunlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) şehit oldu.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden askerlerden birinin Samsun Havza ilçesi doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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