Atakum'da restoranda iş kazası: Servis asansörünün kabiniyle düşen 31 yaşındaki garson öldü - Son Dakika
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Atakum'da restoranda iş kazası: Servis asansörünün kabiniyle düşen 31 yaşındaki garson öldü

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Atakum\'da restoranda iş kazası: Servis asansörünün kabiniyle düşen 31 yaşındaki garson öldü
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Samsun Atakum'daki bir restoranda çalışan Oğuzhan Şanlı (31), binanın 4. katındaki yemek servis asansörüyle ilgilendiği sırada asansörün düşmesiyle kabinle birlikte zemine çakıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç garson, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme yürütüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranın 4. katında yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düşen garson hayatını kaybetti.

4. KATTA ASANSÖRLE UĞRAŞIRKEN DÜŞTÜ

Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    o bir resoranın adını ne. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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