Atakum\'da restoranda iş kazası: Servis asansörünün kabiniyle düşen 31 yaşındaki garson öldü

Atakum'da restoranda iş kazası: Servis asansörünün kabiniyle düşen 31 yaşındaki garson öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'daki bir restoranda çalışan Oğuzhan Şanlı (31), binanın 4. katındaki yemek servis asansörüyle ilgilendiği sırada asansörün düşmesiyle kabinle birlikte zemine çakıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç garson, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme yürütüyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranın 4. katında yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düşen garson hayatını kaybetti.
4. KATTA ASANSÖRLE UĞRAŞIRKEN DÜŞTÜ
Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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