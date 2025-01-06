Samsun'da 500 gram esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ü.U. (48) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 500 Gram Esrarla Yakalanma - Son Dakika
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