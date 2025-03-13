Samsun'da "adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş. gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Adam Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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