Samsun'da araçta yapılan aramada 40 litre etil alkol ve 40 şişe alkol aroması ele geçirildi

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Samsun'da bir araçta arama yapan polis, şişeler içinde 40 litre etil alkol ve 40 şişe alkol aroması ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 40 şişe içinde 40 litre etil alkol, 40 adet şişe içinde alkol aroması ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y.(45) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN