Samsun’da Ayın Polisi Ödülleri

Samsun'da görev yapan Komiser Yardımcısı Kadir Öz ile polis memuru Şevket Göz, başarılı çalışmalarından dolayı ayın polisi seçildiler.

Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personelin mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları olağanüstü gayret ve disiplinli çalışmaları ile diğer personele örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla "ayın polisi" seçilmesi uygulaması devam ediyor. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Kadir Öz'ün dikkati sayesinde gece bir araçta 2 adet silah ele geçirildi. Kadir Öz, komisyon tarafından "ayın polisi" seçildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele Büro Amirliğinde görev polis memuru Şevket Göz, yapılan planlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahısların adli makamlardan ceza almasının sağlamasında mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğu özverili, gayretli ve disiplinli çalışmalarından dolayı komisyon tarafından Samsun'da "ayın polisi" seçildi.

Komiser Yardımcısı Kadir Öz ve polis memuru Şevket Göz'ün fotoğrafları Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde bulunan ayın polisi panosuna asıldı. - SAMSUN