Samsun'da Cankurtaran Kavgası - Son Dakika
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Samsun'da Cankurtaran Kavgası

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Samsun\'da Cankurtaran Kavgası
03.08.2025 17:25
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Samsun\'da Cankurtaran Kavgası
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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren gencin kurtarılması sırasında cankurtaran ve vatandaş kavga etti.

Samsun'da bir gencin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiği deniz kenarında cankurtaran ile vatandaş arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

BOĞULAN GENCİ CANKURTARANLAR DENİZDEN ÇIKARDI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Batuhan Ö., serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Batuhan Ö. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı

CANKURTARANLAR YUMRUK YUMRUĞA SALDIRDI

Bu sırada cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgaya müdahale ederek önlerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis tutanak tutup her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını söylerken, R.A. da H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Cankurtaran Kavgası - Son Dakika

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