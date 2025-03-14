Samsun'da Dolandırıcılara Operasyon

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasına bulunan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası ile atanan K.E. ve T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.