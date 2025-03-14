Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan K.E. ve T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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