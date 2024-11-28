Samsun'da Dolandırıcılık: 4 Yıl Hapis

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Samsun'da bir kişiyi avukat gibi arayıp "icralık dosyan var" diye kandırıp toplam 58 bin 800 lira parasını alan şahıs yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 122 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden S.Ş.'yi telefonla arayan dolandırıcı icralık dosyası olduğunu ileri sürüp kandırıp İstanbul'daki avukat olduğunu söylediği verdiği telefon numarasını aramasını istedi. Aradığı telefon numarasına çıkan şahıs kendisinin avukat olduğunu iddia ederek icralık dosyasının bulunduğunu ve S.Ş.'ye uzlaşmak için 19 bin 600 TL para ödemesi gerektiği ifade etti. Dolandırıcıya inanan S.Ş. verilen banka hesabına 19 bin 600 lira para gönderdi. Ancak, dolandırıcı, şahsı kandırıp 2 kez daha 19 bin 600 lira para göndertip toplamda 58 bin 800 lira parasını aldı.

Dolandırıldığını anlayan S.Ş.'nin şikayeti üzerine yapılan sorgulama sonucunda dolandırıcılık olayıyla ilgili İ.H.E. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Ş.H.E. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 122 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN