Samsun'da Dolandırıcılık Ceza Aldı - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcılık Ceza Aldı

Samsun'da kiralık ev dolandırıcılığı yapan E.K., 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL para cezası aldı.

02.05.2025 17:57
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Samsun'da kiralık ev ilanı üzerinden bir kişiyi 9 bin 500 TL dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. adlı kadın, sahibinden.com internet sitesinde kiralık ev ilanı veren E.K. ile telefonla iletişime geçti. Evi kiralamak için anlaşan G.Y., verilen banka hesabına 9 bin 500 TL gönderdi. Daha sonra E.K.'ye ulaşamayan G.Y., dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan E.K., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, E.K.'yi dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Ceza Aldı - Son Dakika

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