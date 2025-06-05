Samsun'da Emniyet Kemeri Denetimi - Son Dakika
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Samsun'da Emniyet Kemeri Denetimi

05.06.2025 14:11
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Samsun'da Kurban Bayramı öncesi yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Samsun'da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, hem sürücüleri hem yolcuları kurallara uymaları konusunda tek tek uyardı.

Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle artan trafik hareketliliğine karşı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Terminalden çıkış yapan otobüslerde sürücüler ve yolcular, kemer takmaları konusunda bilgilendirildi.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır"

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Emniyet kemeri hayat kurtaran en basit tedbirdir. Bayram trafiğinde hem sürücülerimizin hem yolcularımızın dikkatli ve sabırlı olmalarını istiyoruz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızı uyarıyor, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"7 bin 243 trafik personeli bayramda görev yapacak"

Binlerce kolluk kuvvetinin bayramda görev alacağına da değinen Arıbaş, "Bayram boyunca 7 bin 243 arkadaşımız görev alıyor. Jandarmayla birlikte biz trafik tedbirlerimizi düzenledik, birlikte koordine ettik. Arkadaşlarımız öncelikli risk olarak belirlediğimiz trafik açısından bölgeler başta olmak üzere şehrin bütün alanlarında geliş-gidiş güzergahlarında şehirlerarası yollarda gerekli bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Ayrıca denetim esnasında temas kurduğumuz bütün vatandaşlarımıza trafik kurallarıyla ilgili elimizden gelen, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz her şeyi anlatıp bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Çünkü trafik bizim bir hayat kültürümüz, yaşam kültürümüz. Bu konuda taviz olmamalı. Çünkü insanlar bunu hayatlarıyla ödüyorlar. Dünyada en değerli, en kıymetli şey insan hayatı. İnsan hayatının kurtulması, insanımızı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz gece gündüz" diye konuştu.

7 bin 243 personel görevde

Bayram süresince Samsun genelinde 7 bin 243 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını belirten Arıbaş, tüm güzergahlarda geniş kapsamlı trafik tedbirleri alındığını vurguladı. Denetim esnasında polis ekiplerinin yolculara emniyet kemerinin önemini anlattığı görüldü.

Yolcular ve sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Emniyet Kemeri Denetimi - Son Dakika

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