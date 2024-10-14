Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu - Son Dakika
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Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu

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Samsun'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı. Yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kavga sırasında başka bir kişi de hafif yaralandı.

14.10.2024 18:11  Güncelleme: 18:26
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Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda daha önce de gürültü yüzünden aralarında husumet bulunan Engin K. ile üst kat komşusu Hüseyin A. arasında kavga çıktı. Hüseyin A., döner bıçakla saldırdığı Engin K.'yi ensesinden, sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Nazım B. de kafasından hafif şekilde yaralandı. Nazım B. Gazi Devlet Hastanesine, Engin K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Engin K., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Engin K.'nin çok kan kaybettiği öğrenildi.

Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu

KENDİNİ KORUMAK İÇİN DÖNER BIÇAĞIYLA KARŞILIK VERMİŞ

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A. ise, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hüseyin A., Engin K.'nin kapısına gelip kendisine bıçakla saldırdığını ve bu sırada elinin baş parmağından yaralanınca kendisini korumak için döner bıçağı kullandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa karaca:
    Döner bıçağı değil, kılıç taşısaydın.tövbe.aslında korkak insanlar, bu gibi eylemler yaparlar.cesur insanlar bunlara ihtiyaç duymaz, 9 0 Yanıtla
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