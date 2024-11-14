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Samsun'da İntihar Girişimi

Samsun\'da İntihar Girişimi

Bunalıma giren 40 yaşındaki kadın, intihar teşebbüsünde bulundu, polis tarafından ikna edildi.

14.11.2024 18:21
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Samsun'da bunalma giren 40 yaşındaki bir kadın, 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir inşaatın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 40 yaşındaki Elif T. binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilen kadın, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, aynı binada bir ay içinde ikinci kez intihar girişimi yaşandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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