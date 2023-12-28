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Samsun'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin Köse arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Enişte, Semih Asılkefeli'yi bıçaklayarak ağır yaraladı ve olayı ayırmaya çalışan baba da hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan enişte, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı
28.12.2023 - 16:47,
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Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişte, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin Köse(42) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli'yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesine Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan enişte Ersin Köse, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı - Son Dakika
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