Samsun\'da Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldüren Enişte Tutuklandı

Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişte, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin Köse(42) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli'yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesine Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan enişte Ersin Köse, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN