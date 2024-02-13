Samsun\'da Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Semineri Verildi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine karşı seminer düzenlendi. Toplamda 155 öğrenciye bilgilendirme yapılan seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Seminerlerin farklı okullarda ve bölgelerde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN