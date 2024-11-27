Samsun\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

SAMSUN - Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi, Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan Yunus Özer'e ait Deraks isimli mobilya imalathanesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Çocuk ve genç odaları üzerine üretim yapan işletmede çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İşyerinin 2. katında çıktığı tespit edilen yangında alevler etrafı sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Yangın haberini alır almaz harekete geçtik. İlkadım, Bafra ve Çarşamba Bölge İtfaiye Amirliğine bağlı araç ve personel takviyesiyle yangına müdahale ettik. İki saat süren müdahale sonrası yangını kontrol altına alıp söndürdük. Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz" dedi.