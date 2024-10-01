Samsun'da Muhtar Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Muhtar Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Samsun\'da Muhtar Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Samsun'da muhtar Erdoğan Desteci, 92 bin sentetik ecza ile yapılan operasyonda gözaltına alındı.

01.10.2024 16:24
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Samsun'da mahalle muhtarı polis tarafından düzenlenen operasyonunda ele geçen 92 bin 400 adet sentetik ecza hapla ilgili gözaltına alındı. Aynı muhtarın daha önce "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldığı ve ayrıca başka bir uyuşturucu davasından da yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci ile oto galeri ve otopark sahibi olduğu öğrenilen Murat İ. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Erdoğan Desteci ve Murat İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhtar Erdoğan Desteci'nin 24 Mart 2022 tarihinde içinde bulunduğu araçta 33 bin sentetik ecza ile Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alındığı ve 13 ay tutuklu kaldıktan sonra uzun tutukluluk halinden dolayı tahliye edildiği öğrenildi. Muhtar hakkında Amasya mahkemelerinin görevsizlik verdiği ve hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, duruşmanın ise 14 Kasım 2024 tarihine ertelendi ortaya çıktı.

Muhtar Desteci'nin yine başka bir "uyuşturucu ticareti" suçundan 25 Mart 2023 tarihinde tutuklandığı, 08 Ağustos 2023 tarihinde yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, sami ikrar ve iyi hal indirimi uygulanarak cezasının 2 yıl 1'aya indirilip tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Muhtar Erdoğan Desteci'nin mahalle muhtarı olarak 2020 yılında konuk olduğu yerel bir internet televizyonu programında da uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Muhtar Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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