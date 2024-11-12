Samsun'da Otomobil Çiçekçiye Girdi - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Çiçekçiye Girdi

Samsun\'da Otomobil Çiçekçiye Girdi

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, çiçekçi dükkanına girdi. Yaralanan yok.

12.11.2024 17:46
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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesime Tiryaki idaresindeki 55 EJ 464 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener'e ait çiçekçi dükkanına girdi. Çiçekçi dükkanı önünde bulunanlar içeri girdikten kısa bir süre sonra kazanın yaşanması, muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kazada yaralanan olmazken işyerinde ve araçta maddi zarar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Çiçekçiye Girdi - Son Dakika

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