Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin, önündeki araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.07.2024 15:40
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Samsun'da bir otomobilin, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.(23) idaresindeki 17 UHD 311 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ü.Y.'nin (41) kullandığı 55 YA 156 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 YA 156 plakalı araçtaki yolcu E.Y. yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlisinin ise yaralıya müdahale etmek yerine görevini yapan basın mensubuna "Görüntü çekmeyin" demesi tepki çekti.

Yaralı ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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