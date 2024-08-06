Samsun'da Polis ve Jandarma Ekipleri 1 Ayda Binlerce Suçluyu Yakaladı - Son Dakika
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Samsun'da Polis ve Jandarma Ekipleri 1 Ayda Binlerce Suçluyu Yakaladı

Samsun\'da Polis ve Jandarma Ekipleri 1 Ayda Binlerce Suçluyu Yakaladı

Samsun'da Temmuz ayında polis ve jandarma ekipleri bin 261 aranan şahsı yakaladı, 200 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda narkotik madde ele geçirdi, bin 715 aracı trafikten men etti.

06.08.2024 20:05
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Samsun'da Temmuz ayında polis ve jandarma ekipleri bin 261 aranan şahsı yakaladı, 200 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda narkotik madde ele geçirdi, bin 715 aracı trafikten men etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 433 bin 957 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 611 aranan şahıs yakalandı. 119 bin 211 araç kontrol edilerek 44 bin 58 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Bin 715 araç trafikten men edildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 8 bin 248 kişiye trafik eğitimi verildi.

Narkotik madde ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan çalışmada 146 adet ruhsatsız tabanca-88 adet kuru sıkı tabanca, 73 adet av tüfeği, bin 386 adet çeşitli çaplarda fişek, 358 adet delici kesici alet, 1 kilo 885 gram skunk, 659 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 283 kök kenevir, 5 kilo 995 gram metamfetamin, 1 kilo 344 gram esrar, 37 bin 285 adet sentetik ecza, 306 adet captagon hap, 14 bin 26 adet ecstasy hap, 9 adet sigara sarma makinesi, 3 bin 157.400 adet makaron, 994 paket sigara, 539 litre etil alkol, 7,2 litre kaçak içki, 142 adet alkol kiti,163 adet emtia, 39 adet elektronik sigara, 1 kilo 290 gram tütün ele geçirildi. 23 şahıs hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Jandarma ekiplerini Temmuz faaliyetleri

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında birçok uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 115 bin 148 şahıs ile 57 bin 841 araç sorgulandı. 650 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı, 17 kayıp şahıs bulundu. Denetim ve uygulamalarda 54 adet tabanca, 37 adet av tüfeği, 2 bin 311 adet mühimmat ele geçirildi. Jandarma bölgesinde 173 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi. 190 şahıs yakalandı, 10 şahıs tutuklandı. Jandarma 37 bin 240 adet makaron, 26 bin 695 gram kubar esrar, 6 bin 668 adet sentetik ecza hapı, 4 bin 42 gram bonzai, 2 bin 528 kök kenevir, 751 gram metamfetamin, 91 adet sikke, 51 adet alkol içki kiti, 182 kg tütün, 14 litre etil alkol, 2 gram kokain, 21 gram kenevir tohumu, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Terörle mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 2 DEAŞ silahlı terör örgütü, 1 THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütü, 1 PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs yakalandı. 1 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Temmuz ayında 34 olaya müdahale edildi. 34 müşteki-mağdur ve 22 şüpheli tespit edildi. Ayrıca 8 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediliyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2, erişim engeli talebi 32, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2, müstehcenlik suçundan 4, genel güvenliği tehlikeye sokma (silah atma) suçundan 2 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis ve Jandarma Ekipleri 1 Ayda Binlerce Suçluyu Yakaladı - Son Dakika

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