Samsun\'da Sağlıksız Midyelere Operasyon

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Samsun'da insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde satışa hazırlanan midyelere, zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık tezgahlarda satılan midyelerin satışa hazırlığının yapıldığı mekanlara operasyon düzenledi. Kadıköy Mahallesi'nde sağlıksız şartlarda ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde hazırlanan midyelere, ekipler tarafından el konuldu. Ele geçirilen midyeler imha edildi.

"Merdiven altı imalata göz yummayacağız"

Halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla, belediyenin görev ve sorumluluğu kapsamında mücadele ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Halk sağlığını tehdit eden ve hijyenik olmayan merdiven altı midye imalathanelerine; vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda zabıta ekiplerimizce operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirdiğimiz, halk sağlığını tehdit eden bu ürünleri derhal imha ettik. Deniz mahsulü olan midyeler, doğru temizlenmediğinde veya işlenmediğinde; barındırdığı ağır metaller ve mikroorganizmalardan dolayı zehirlenmelere yol açabiliyor. Açıkta yiyecek satışı yapan satıcılara yönelik kontrollerimizi sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek şekilde açıkta satışı yapılan ürünlerin, merdiven altı imalathanelerde satışa hazırlanmasına kesinlikle göz yummayacağız. Ekiplerimiz, bu konuda titiz davranıyorlar. Vatandaşlarımızın da bu noktada dikkatli olmalarını, gördükleri olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerini rica ediyorum. Hemşehrilerimizin güvenli gıdaya ulaşabilmesi için her anlarında hep yanlarında olacağız" dedi. - SAMSUN