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Samsun'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hasar Oluştu, Ölen ya da Yaralanan Yok - Son Dakika
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Samsun'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hasar Oluştu, Ölen ya da Yaralanan Yok

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir oto yedek parça satan dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında dükkanda hasar oluşurken, neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hasar Oluştu, Ölen ya da Yaralanan Yok
25.01.2024 - 14:52,  Güncelleme: 14:54
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Samsun'da sanayi sitesinde bulunan oto yedek parça dükkanında yangın meydana geldi. Çıkan yangında dükkanda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir oto yedek parça satan dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Dükkandan çıkan dumanları gören çevre esnafı durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dükkanda bulunan malzemeler zarar görürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hasar Oluştu, Ölen ya da Yaralanan Yok - Son Dakika


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