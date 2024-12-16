Samsun\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da bir ikamete operasyon düzenleyen polis, makineli tabanca, uyuşturucu ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet vahim nitelikli makineli tabanca, 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, 10 gram metamfetamin, 280 adet tabanca fişeği ve 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN