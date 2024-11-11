Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzeri Baraj Yolu Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 55 AGL 554 otomobil, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen F.C.'nin kullandığı 55 VD 385 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü E.A yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN