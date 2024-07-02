Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 12:46
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 55 AGT 302 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü Enes K. ile Muzaffer C.C. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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