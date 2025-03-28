Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan Taşkın idaresindeki 55 PD 487 plakalı hafif ticari araç ile Sezgin Pala yönetimindeki 55 AOV 411 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sezgin Pala ile yanında bulunan İsa Karataş yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN