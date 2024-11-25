Samsun'da polis tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde B.Ç.'nin (36) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 77,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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