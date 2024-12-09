Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda B.T. (20) ve E.O. (19) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sentetik ecza ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN