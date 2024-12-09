Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

İlkadım'da yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 2 bin 263 sentetik ecza ve 10 gram esrar ele geçirildi.

09.12.2024 23:10
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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda B.T. (20) ve E.O. (19) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sentetik ecza ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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