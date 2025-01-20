Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da 4 çocuk annesi kadın, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 çocuk annesi N.E.'nin (49) Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan N.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.E., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildidiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN