Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, polisin takibi sonucu gözaltına alınan E.T.'nin (35) üzerinde yapılan aramada 178 adet sentetik ecza, 13,14 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4,5 gram metamfetamin ve 0,89 gram Fubinaca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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