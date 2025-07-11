Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde F.K. (38) adlı şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 332 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 5 adet sentetik ecza ele geçirilirken, F.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN