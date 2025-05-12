Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Ceza

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan şahıs, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2024 Ağustos ayında tutuklanan E.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında E.T., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN