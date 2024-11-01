Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Önlenildi

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Samsun'da narkotik bir kişi satışa hazır paket paket uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde M.S. (45) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 16 paket halinde satışa hazır toplam 46.52 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.S., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN