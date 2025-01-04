Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ. yakalandı. Gözaltına alınan R.İ. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı - Son Dakika
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