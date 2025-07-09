Sancaktepe'de trafik çevirmesinde alkolmetreye üflemekte direnen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplere direnen sürücüye 26 bin 558 TL para cezası kesildi.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi üzerindeki denetlemede çevirmeye giren 34 EB 874 plakalı otomobilin sürücüsü alkolmetreye üflememek için polis ekiplerine direndi. Direnmesinin sebebi olarak üflemeye nefesinin yetmediğini iddia eden sürücüye 26 bin 558 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sancaktepe'de Alkolmetreye Direniş - Son Dakika
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